Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Toulouse'u 6-3'lük skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 31.08.2025 01:09
9 gollü maçta PSG, Toulouse'a şans tanımadı

Fransa Ligue 1'de 3.hafta maçında Toulouse, evinde Paris Saint-Germain'i ağırladı.

Toulouse Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Paris Saint-Germain 6-3 kazandı.

9 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN PSG

PSG'ye galibiyeti getiren goller, Joao Neves(3), Ousmane Dembele (2 penaltı) ve Bradley Barcola'dan geldi.

Toulouse'un gollerini Charlie Creswell, Yann Gboho ve Alexis Vossah kaydetti.

Toulouse, 45+8. dakikada, maçın skoru 1-4 iken bir penaltı kaçırdı.

PSG 3'TE 3 YAPTI

Bu sonuçla PSG, 3 hafta sonunda 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Toulouse ise ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı.

Paris Saint-Germain ligin 4. haftasında Lens'ı konuk edecek. Toulouse ise evinde Brest'i ağırlayacak.

