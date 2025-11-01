9'da 9 yaptılar! Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i de yendi

- Bayern Münih, Bundesliga'nın 9. haftasında Bayer Leverkusen'i 3-0 yendi.
- Bayern Münih, sezonun ilk 9 maçını kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.
- Bayer Leverkusen ise 17 puanda kaldı.
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) haftanın maçında Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i konuk etti.
Bundesliga'nın 9. haftasında, lider Bayern Münih, karşılaşmayı 25. dakikada Serge Gnabry, 31. dakikada Nicolas Jackson ve 43. dakikada Loic Bade'nin kendi kalesine attığı gollerle 3-0 kazandı.
BAYERN, 9'DA 9 YAPTI
Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 9 maçını da kazanarak 27 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Bayer Leverkusen ise 17 puanda kaldı.