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    ABD'de futbolcuların diz çökme yasağı kaldırıldı

    ABD'de, maçlar öncesi milli marş sırasında futbolcuların siyahilere yönelik ayrımcılığa tepki olarak diz çökmelerine getirilen yasak iptal edildi.
    • AA
    • 11.06.2020 - 10:58
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    ABD'de futbolcuların diz çökme yasağı kaldırıldı

    ABD Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, oyuncuların milli marş çalınırken ayakta durmalarını zorunlu kılan kararın, yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

    KARAR, 'YANLIŞ' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

    2017 yılında alınan bu kararın "yanlış" olduğu kaydedilerek, diz çökme eyleminin, "ABD'deki polis vahşetine ve siyahiler üzerindeki sistematik baskıya" karşı bir protesto olduğu ifade edildi.

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