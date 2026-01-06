Acun Ilıcalı görevine son vermişti: Chelsea'nin yeni hocası oldu

Teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin eski direktörü ve son olarak Strasbourg'da görev yapan Liam Rosenior, İngiliz devinde göreve başlayacağını duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Rosenior, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Chelsea ile görüşme izni aldım. Böyle bir kulüple ilişkilendirilmek benim için bir onurdu ve şimdi, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olacağım gibi görünüyor. Bu inanılmaz bir fırsat ve inanılmaz bir kulüp, Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu. İnanılmaz bir kadro ve inanılmaz bir taraftar kitlesi. Bu, eve gidip çocuklarımı görebileceğim anlamına geliyor. Onları özledim..." dedi.

"HER ZAMAN HAYALİNİ KURDUĞUM BİR ŞEYDİ"

Strasbourg'dan ayrılması hakkında konuşan İngiliz hoca, "Strasbourg'dan ayrılmamın birçok nedeni var. Bu kulüp için ne kadar çok çalıştığımı ve ayrılma kararımı kimse sorgulayamaz. Karışık duygular. Gelecek için çok heyecanlıyım. Yalan söyleyemem...Dünya çapında bir futbol kulübünü yönetme fırsatı sunulması, her zaman hayalini kurduğum bir şeydi. Karışık duygular ve üzüntü var. Duygusalım. Bugün, Strasbourg'un teknik direktörü olarak uyandığım son gün oldu." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

41 yaşındaki Rosenior, teknik direktörlük kariyerine Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de 2022-2024 yılları arasında başladı.

Liam Rosenior, Hull City'nin başında 78 maça çıktı ve 1.40 maç başı puan ortalaması yakaladı. Hull City ile play-off'un kıyısından dönmüştü.

Play-off'un dışında kalan Hull City'de Teknik Direktör Liam Rosenior'un sözleşmesi 7 Mayıs 2025'te feshedilmişti.

41 yaşındaki teknik adam Strasbourg'un başında ise 63 maça çıktı ve 1.75 maç başı puan ortalaması tutturdu.

Genç oyunculardan kurulu Strasbourg'u lig yedincisi yaparak Konferans Ligi'ne taşıma başarısı göstermişti.

ILICALI "VİZYONUMUZ ÖRTÜŞMÜYOR" DİYEREK GÖNDERMİŞTİ

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, ayrılığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, bu anlardan kişisel duyguları uzaklaştırmalı ve kulübün uzun vadeli vizyonunun düşüncemin merkezinde olmasını sağlamalıyım. Liam'ın gelişinden bu yana görev süresi boyunca şüphesiz ilerleme kaydedildi. Kendisi her zaman bu ailenin bir parçası olacak ve kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak geleceğe yönelik vizyonlarımızın örtüşmediği ortaya çıktı ve bir değişiklik yapma zamanı geldi. Felsefemiz açık; bu kulübü ileriye taşımaya devam edeceğiz ve bunu yaparken de taraftarlarımıza karşı açık ve şeffaf olmaya devam edeceğim. Bu kulübün neler başarabileceğini biliyorum ve bunun peşinde koşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Son iki yıldır kadromuzu geliştirmek için çok çalıştık. Artık elimizde çok sayıda yetenekli oyuncu var ve bu kulübe ve taraftarlarına hak ettikleri başarıyı kazandırmak için yatırım yapmaya ve oyuncu kadromuzu geliştirmeye devam edeceğiz." demişti.