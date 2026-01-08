Derbilerin ardından verilen cezalar dikkat çekiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında100 yılı aşan tarihi rekabet, 10 Ocak Perşembe günü yapılacak Süper Kupa final müsabakasıyla devam edecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmada kupayı kazanmak için mücadele verecek.

Son yıllarda iki ekip arasındaki derbiler oldukça gergin geçerken sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalar dikkati çekiyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 16 sezondaki derbilerde yaşanan olaylardan dolayı PFDK, sarı-lacivertlilere toplam 11 milyon 951 bin 500 lira para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulübe ise 6 milyon 130 bin lira ceza kesildi.

SON DERBİNİN ARDINDAN VERİLEN CEZALAR

İki takım arasında oynanan son derbi müsabakasının ardından Fenerbahçe'ye 3 milyon 660 bin, Galatasaray'a ise 1 milyon 300 bin lira para cezası verildi.

Chobani Stadı'nda bu sezonki Trendyol Süper Lig müsabakasında sarı-lacivertlilere, saha olayları nedeniyle 3 milyon lira, talimatlara aykırılık nedeniyle ise 2 farklı ihlalden toplam 660 bin lira ceza uygulandı.

Fenerbahçe cephesinde futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 3 maç men ve 120 bin lira para cezası verilmesine hükmedildi.

Sarı-kırmızılı kulübe ise taraftar olaylarından dolayı toplamda 1 milyon 300 bin liralık para cezası kesildi.

Galatasaray Kulübü ikinci Başkanı Metin Öztürk'e ise derbiden sonraki açıklamalarından dolayı 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası uygulandı.

FENERBAHÇE'YE 7, GALATASARAY'A 3 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA

Söz konusu 15 sezondaki derbilerin ardından Fenerbahçe 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Süper Lig Süper Final'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 12 Mayıs 2012 tarihinde oynanan ve 0-0 berabere biten karşılaşmanın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ile 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler, aynı sezon ligde rakibiyle sahasında oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ile 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a ise 2010-11, 2013-14 ve 2016-17 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

EN FAZLA CEZA ALAN İSİMLER

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde son 15 sezonda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise futbolcular Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson 8'er maçla en fazla ceza alan isimler oldu.

Rekabette özellikle 2018-19 sezonunun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'ndaki maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti. Karşılaşmanın bitiminden sonraki olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçe'den Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya 6 maç men cezası uyguladı.

Rekabetteki en ağır ceza ise 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'daki TFF Süper Kupa maçında, hakemler ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası hakeme yönelik saldırısı nedeniyle 11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar'a verildi.

SEZONLARINA GÖRE ALINANAN CEZALAR

İki takım arasında geride kalan 16 sezonda oynanan maçların ardından PFDK'nın verdiği cezalar şöyle:

2025-2026

Süper Lig ilk yarı (1 Aralık 2025)

Fenerbahçe: 3 milyon 660 bin lira, futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 3 maç men ve 120 bin lira para cezası.

Galatasaray: 1 milyon 300 bin lira, ikinci Başkanı Metin Öztürk'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası.

2024-2025 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (21 Eylül 2024)

Fenerbahçe: 336 bin lira para cezası, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 150 bin lira para cezası

Galatasaray: 433 bin 500 lira para cezası

Süper Lig ikinci yarı (24 Şubat 2025)

Fenerbahçe: 1 milyon 620 bin lira para cezası, teknik direktör Jose Mourinho'ya 2 maç men ve 558 bin 500 lira para cezası

Galatasaray: 693 bin lira para cezası, teknik direktör Okan Buruk 1 maç men ve 500 bin lira para cezası

Türkiye Kupası (2 Nisan 2025)

Fenerbahçe: 900 bin 750 lira para cezası, teknik direktör Jose Mourinho 3 maç men ve 292 bin 500 lira, sportif direktör Mario Branco 117 bin lira, antrenör Salvatore Foti 4 maç men ve 117 bin lira, antrenör Sandro Zufic 4 maç men ve 78 bin lira, futbolcular Fred 3 maç men ve 58 bin 500 lira, Mert Hakan Yandaş 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası

Galatasaray: 222 bin lira para cezası, futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay birer maç men ve 58'er bin lira para cezası

2023-24 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (24 Aralık 2023)

Fenerbahçe: 312 bin lira para cezası, Fenerbahçe yöneticileri Can Gebetaş ve Selahattin Baki'ye 200 biner lira para cezası

Galatasaray: 140 bin lira para cezası

TFF Süper Kupa (7 Nisan 2024)

Fenerbahçe: 400 bin lira para cezası, Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'ye 520 bin lira para cezası ve 60 gün hak mahrumiyeti

Galatasaray: 212 bin lira para cezası

Süper Lig ikinci yarı (19 Mayıs 2024)

Galatasaray: 539 bin 500 lira para cezası, antrenör Serhat Doğan'a 1 maç men cezası.

Fenerbahçe: 1 milyon 949 bin 500 lira para cezası-Kulüp Başkanı Ali Koç'a 780 bin lira para cezası ve 90 gün hak mahrumiyeti-Yönetici Selahattin Baki'ye 150 bin lira para cezası ve 32 gün hak mahrumiyeti-Görevli Emre Kartal'a 100 bin lira para cezası ve ayrı ayrı 1 yıl ve 90 gün hak mahrumiyeti-Futbolculardan İrfan Can Eğribayat'a 3 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası-Mert Hakan Yandaş'a 4 maç men ve 31 bin 200 lira para cezası-Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men ve 39 bin lira para cezası-Kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'a 4 maç men ve 31 bin 200 lira para cezası.

2022-23 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (8 Ocak 2023)

Fenerbahçe: 112 bin lira para cezası, futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası.

Galatasaray: 21 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (4 Haziran 2023)

Galatasaray: 468 bin 500 lira para cezası.

Fenerbahçe: 225 bin lira para cezası.

2021-22 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (21 Kasım 2021)

Galatasaray: 321 bin lira para cezası-Kulüp başkanı Burak Elmas'a 30 bin lira para cezası-Başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'e 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezası-Teknik direktör Fatih Terim'e 5 maç ve 29 bin 500 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (10 Nisan 2022)

Fenerbahçe: 32 bin lira para cezası.

2020-21 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (27 Eylül 2020)

Galatasaray: 34 bin 500 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (6 Şubat 2021)

Fenerbahçe: 96 bin lira para cezası-Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'e 3 ay hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezası.

2019-20 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (28 Eylül 2019)

Galatasaray: 36 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (23 Şubat 2020)

Fenerbahçe: 282 bin 500 lira para cezası-Teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcu Deniz Türüç'e birer maç men ve 13 biner lira para cezası.

Galatasaray: 104 bin 500 lira para cezası.

2018-19 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (2 Kasım 2018)

Galatasaray: 320 bin lira para cezası-Kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e 105 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezası-Teknik direktör Fatih Terim'e 10 maç ve 79 bin lira, antrenör Hasan Şaş'a 8 maç ve 20 bin 800 lira, futbolcu Ryan Donk'a 6 maç ve 15 bin 600 lira, Badou Ndiaye'ye 5 maç ve 13 bin lira, Garry Rodrigues'e 3 maç ve 7 bin 800 lira, Mariano Filho'ya 5 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 12 bin lira para cezası-Futbolcu Jailson'a 8 maç ve 20 bin 800 lira, Roberto Soldado'ya 6 maç ve 15 bin 600 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (14 Nisan 2019)

Fenerbahçe: 215 bin 500 lira para cezası.

Galatasaray: 45 bin lira para cezası.

2017-18 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (22 Ekim 2017)

Galatasaray: 250 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 90 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2018)

Fenerbahçe: 400 bin lira para cezası.

Galatasaray: 60 bin lira para cezası.

2016-17 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (20 Kasım 2016)

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

Galatasaray: 29 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (23 Nisan 2017)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama.

Fenerbahçe: 155 bin lira para cezası.

2015-16 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (25 Ekim 2015)

Fenerbahçe: 30 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (13 Nisan 2016)

Galatasaray: 65 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

Türkiye Kupası final maçı (26 Mayıs 2016)

Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezası.

Fenerbahçe: 190 bin lira para cezası-Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezası.

2014-15 sezonu:

TFF Süper Kupa (25 Ağustos 2014 - Manisa)

Fenerbahçe: 120 bin lira para cezası-Kaleci Volkan Demirel'e 3 maç men ve 17 bin 500 lira, yönetici İlhan Ekşioğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira para cezası.

Galatasaray: 250 bin lira para cezası.

Süper Lig ilk yarı (18 Ekim 2014)

Galatasaray: 60 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: Futbolcu Bruno Alves'e 2 maç men cezası.

Süper Lig ikinci yarı (8 Mart 2015)

Fenerbahçe: 230 bin lira para cezası.

2013-14 sezonu:

TFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kayseri)

Galatasaray: 99 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 110 bin lira para cezası.

Süper Lig ilk yarı (10 Kasım 2013)

Fenerbahçe: 150 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

2012-13 sezonu:

TFF Süper Kupa (12 Ağustos 2012 - Erzurum)

Galatasaray: 75 bin lira para cezası-Futbolcu Engin Baytar'a 11 maç men ve 20 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası-Teknik direktör Aykut Kocaman'a 10 bin lira para cezası.

Süper Lig ilk yarı (16 Aralık 2012)

Galatasaray: 50 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 60 bin lira para cezası-Futbolcu Meireles'e 4 resmi maç ve 20 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (12 Mayıs 2013)

Fenerbahçe: 170 bin lira para cezası-Kaleci Volkan Demirel'e 5 maç men ve 16 bin 500 lira, futbolcu Meireles 4 maç men 20 bin lira para cezası.

Galatasaray: Futbolcu Sabri Sarıoğlu'na 4 maç men ve 13 bin 500 lira para cezası.

2011-12 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (7 Aralık 2011)

Galatasaray: 5 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2012)

Fenerbahçe: 2 maç seyircisiz ve 135 bin lira para cezası.

Galatasaray: Antrenör Hasan Şaş'a 1 maç men cezası.

Süper Lig Süper Final (22 Nisan 2012)

Galatasaray: 5 bin lira para cezası.

Süper Lig Süper Final (12 Mayıs 2012)

Fenerbahçe: 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 28 bin 750 lira para cezası.

Galatasaray: 10 bin lira para cezası-Kulüp başkanı Ünal Aysal ve yönetici Necati Demirkol'a 21'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası.

2010-11 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (24 Ekim 2010)

Fenerbahçe: 22 bin 500 lira.

Galatasaray: 20 bin lira.

Süper Lig ikinci yarı (18 Mart 2011)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama, Milan Baros 3 maç men.

Fenerbahçe: 15 bin lira.

Öte yandan karşılaşmalarda, bazı tribünlere giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi cezası da uygulandı.