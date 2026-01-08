Galatasaray'da Can Armando Güner ile anlaşma sağlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Takımda düşünmediği bazı oyuncularla yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, devre arasının ilk transferi için kolları sıvadı.

Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı.

GÜNER'LE ANLAŞMA TAMAM

Hem oyuncu hem de Borussia Mönchengladbach ile resmi anlaşmayı tamamlayan Galatasaray, transferi kısa süre içinde duyurmayı planlıyor.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

YAKLAŞIK 250 BİN EURO ÖDEME

Galatasaray'ın Mönchengladbach'a yaklaşık 200-250 bin euro yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor.

HÜCUMUN HER YERİNDE OYNAYABİLİYOR

Can Armando Güner, alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli formaları giydi.

Babası Türk olan genç yıldız adayı, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor.

TÜRK STATÜSÜNDE YER ALACAK

Almanya doğumlu olan Türk asıllı Arjantinli futbolcu Can Armando Güner'e Mavi Kart belgesi çıkarıldı. 18 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılılarda Türk statüsünde oynayabilecek.

Annesi Alman-Arjantinli, babası ise Türk kökenli olan Can; Almanya, Arjantin ve Türkiye için oynama hakkına sahip. Genç oyuncu hem Alman hem Arjantin milli takımının genç kadrolarında yer aldı.