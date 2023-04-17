Alex de Souza istifaya çağrıldı Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, ilk A takım teknik direktörlük deneyimi olan Avai ile lige kötü bir başlangıç yaptı. Brezilya Serie B'nin ilk haftasında oynanan mücadelede Avai, deplasmanda Guarani'ye 4-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza'nın teknik direktörlük macerası büyük bir hayal kırıklığıyla başladı. Brezilya Serie B takımlarından Avai’yi çalıştıran Alex, takımının ligin ilk haftasında Guarani deplasmanında 4-1 mağlup olmasının önüne geçemedi ve ilk hafta itibarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşamış oldu. Alex liderliğinde sezon öncesindeki Catarinense 1 organizasyonunu 11 maçta 17 puanla tamamlayan Avai, çeyrek finalde penaltılar sonrası Criciuma’ya elenmişti. Taraftarlar istifaya çağırdı Brezilya Kupası’nda ise Retro takımına elenen ve oynadığı son altı maçı da kazanamayan Avai’nin kötü gidişatı devam ediyor. Takımın performansı sonrası Alex de Souza'ya tepki gösteren bir kısım taraftar, çalıştırıcıyı istifaya çağırdı.