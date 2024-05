Kişilik testi: Uyuma şeklinize bakın, neler neler öğreneceksiniz... Uyku pozisyonunuzun kişilik özellikleriniz, güçlü ve zayıf yönleriniz, doğanız, zihniyetiniz ve davranışlarınız hakkında neler ortaya çıkardığını öğrenelim.

ensonhaber.com

Dünyanın her yerindeki uyku psikologları ve uzmanları, uyku pozisyonlarınız ile kişiliğiniz arasındaki bağlantıyı kurmak için çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Bilinçaltınız gün boyunca nasıl çalıştığınızı, nasıl yürüdüğünüzü, hangi kahveyi sipariş ettiğinizi, nasıl uyuduğunuzu vb. etkileyen güç merkezidir.

Çoğu zaman nasıl uyuduğunuza dikkat etmeseniz de, en sevdiğiniz uyku pozisyonunda yatakta kıvrılırsınız. Ancak Dunkell'in uyku pozisyonları ile kişilik özellikleri arasındaki bağlantıya ilişkin öncü çalışmaları oldukça fazladır.

Uyku araştırmacısı Samuel Dunkell, Uyku Pozisyonları adlı kitabında şöyle yazıyor: "Nasıl uyuduğunuz, nasıl yaşarsanız öyledir".

Uyku pozisyonunuzun sizin hakkınızda neler ortaya çıkardığını merak mı ediyorsunuz? İşte yanıtı!

Kendinizi sırtüstü uyurken bulursanız, uyuyan kişiliğiniz size saygıyla davranılmasından hoşlandığınızı gösterir. Kiminle kaynaşacağınız veya yakınlaşacağınız konusunda oldukça seçici olabilirsiniz. Olumlu bakış açınızı paylaşanların eşliğinde gelişen bir iyimsersiniz. Herhangi bir toplantıda cesur ve güçlü varlığınızla dikkat çekmeniz muhtemeldir.

Yan yatma eğilimindeyseniz, uyuyan kişiliğiniz sakin, güvenilir ve uyumlu, her zaman günü yakalamaya hazır bir birey olduğunuzu gösterir. İleriye dönüksün, geçmişe takılıp kalmıyorsun veya gelecekten korkmuyorsun. Son derece uyarlanabilir, değişiklikler ve durumlar arasında zahmetsizce gezinirsiniz, her zaman her durumda olumlu tarafı ararsınız.

Kendinizi sıklıkla cenin pozisyonunda uyurken buluyorsanız , uyuyan kişiliğiniz, koruma aradığınızı ve başkaları tarafından anlaşılmayı ve önemsenmeyi arzuladığınızı gösterir. Bebek gibi kıvrılmayı anımsatan bu pozisyon, size dünyevi kaygılardan uzaklaşma duygusu sunar. Korumalı ve yavaş güvenen biri olarak, sert bir dış görünüş sergilersiniz ama içinizde derin duygular barındırırsınız.

Eğer yüz üstü uyuyorsanız, uyuyan kişiliğiniz sizin iradeli, risk alan, maceracı, yüksek ruhlu, problem çözücü bir birey olduğunuzu söylüyor. Başkalarına liderlik etme veya rehberlik etme konusunda etkili olduğunuz görülüyor. Enerjik ve şarjlı kalmak için daha fazla olmasa da tam 8 saat uyumayı tercih edersiniz.