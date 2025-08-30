Altay Bayındır oynadı! Manchester United, son dakikada kazandı

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Manchester United, Burnley'i konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN UNITED

Mücadelenin 27. dakikasında Josh Cullen'in kendi kalesine attığı golle Manchester United 1-0 öne geçti.

55. dakikada Burnley, Lyle Foster'ın golüyle eşitliği sağladı.

57. dakikada Bryan Mbeumo'nun golüyle Manchester yeniden öne geçti.

66. dakikada Jaidon Anthony sahneye çıktı ve Burnley bir kez daha beraberliği yakaladı.

Dakikalar 90+6'yı gösterirken Manchester United penaltı kazandı.

Topun başına geçen Bruno Fernandes hata yapmadı ve Manchester United'a ligde üç hafta sonra ilk galibiyetini getirdi.

ALTAY KALEYİ KORUDU

Manchester United'da Altay Bayındır, 90 dakika sahada kaldı.

HAFTAYA MANCHESTER DERBİSİ VAR

Bu sonucun ardından Ruben Amorim'in takımı Manchester United, puanını 4'e yükseltti. Burnley ise 3 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Manchester City deplasmanına gidecek. Burnley, Liverpool'u konuk edecek.