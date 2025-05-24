Arda Güler'den Ancelotti'ye veda mesajı

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Real Madrid’de bir devrin sonuna gelindi. Kulüp, sezon sonunda teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracağını resmen açıkladı. Brezilya Milli Takımı’nın başına geçmeye hazırlanan İtalyan çalıştırıcı için veda mesajları yağarken, en içten sözlerden biri genç yıldız Arda Güler’den geldi.

"SONSUZA KADAR MİNNETTAR KALACAĞIM"

Real Madrid formasıyla ilk sezonunu geçiren Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, Ancelotti’ye olan minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi:

Beni arayıp Real Madrid'e gelmemi istediğin günü dün gibi hatırlıyorum. O telefon, kariyerimin dönüm noktasıydı. Sana sonsuza dek minnettar kalacağım.

"ÖĞRENDİĞİM HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Milli futbolcu, kulübe adım attığı ilk günden bu yana Ancelotti'nin rehberliğinde gelişim gösterdiğini belirttiği mesajında, sadece teknik direktörlük değil, bir aile sıcaklığı da hissettiğini vurguladı:

Seninle çalışmak bir ayrıcalıktı. Sadece sen değil, tüm teknik ekibin bana kucak açtı. Öğrendiğim her şey için teşekkür ederim. Bu yolculuğun bir parçası olmak büyük bir onurdu.

Veda mesajını içten bir temenniyle tamamlayan Arda, Ancelotti’ye yeni görevinde başarılar diledi:

Hayatının bu yeni sayfasında her şey gönlünce olsun. Seni her zaman saygıyla hatırlayacağım.

Carlo Ancelotti, Real Madrid’deki ikinci döneminde kulübe altı büyük kupa kazandırarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Şimdi ise yönünü Brezilya’ya çeviriyor.