Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde: Kante için resmi teklif yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa zaferiyle sezonun ilk kupasını müzesine götüren Fenerbahçe, ara transfer dönemine iddialı bir hamleyle girmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli kulübün, Al Ittihad forması giyen dünyaca ünlü orta saha N’Golo Kante için temaslara başladığı öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, orta sahayı güçlendirmek adına rotasını Kante’ye resmi teklif yaptı. Kurmayların, Fransız yıldızın menajeriyle kısa süre içinde görüşme yapmayı planladığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’da bu sezon 21 resmi maçta görev alan 34 yaşındaki Kante, 1 gol kaydetti. Deneyimli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek, bu durum Fenerbahçe’nin elini güçlendiren en önemli detaylardan biri olarak görülüyor.

Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Kante, 2023-2024 sezonu başında Al Ittihad’a bonservissiz transfer olmuştu.

Suudi kulübün, yıldız futbolcuya yüksek maaşla sözleşme imzalattığı biliniyor.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Futbola Suresnes altyapısında başlayan N’Golo Kante; Boulogne, Caen, Leicester City ve Chelsea formalarıyla Avrupa futboluna damga vurdu.

Özellikle Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Kante, kariyerinin en özel orta sahalarından biri olarak gösteriliyor.

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ

Fransa Milli Takımı formasını 65 kez giyen Kanté, milli formayla 2 gole imza attı. Tecrübesi, oyun disiplini ve savunma katkısıyla tanınan yıldız oyuncunun adı, Fenerbahçe taraftarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.