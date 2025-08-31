Arda Güler'in iptal olan golü gündem oldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2025-2026 sezonunun 3. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'na oynanan maçta Mallorca, 18. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

ARDA 72 DAKİKA SAHADA KALDI, 1 GOL ATTI

Real Madrid, 37. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in kafa golüyle eşitliği yakalarken 38. dakikada Vinicius Junior'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Arda Güler'in 55. dakikadaki golü ise elle oynama kararı sonrasında iptal edildi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 72. dakikada oyundan çıktı.

Maçı 2-1 kazanan Real Madrid, sezona 3'te 3'le başladı.

"SİNİRLERİ EN ÇOK KIZIŞTIRAN AN OLDU"

Maçın ardından ise Arda'nın iptal edilen golü İspanya'da VAR'la ilgili tartışmalara neden oldu.

Marca'da yer alan haberde LaLiga'da dün oynanan üç maça VAR kararlarının damga vurduğuna dikkat çekildi.

Haberde, "Real Madrid'in üç golü iptal edildi. Mbappe'nin iki golü (ofsayt) ve Arda Güler'in ceza sahası içinde tartışmalı bir elle oynama sonrası golü geçerli sayılmadı. Arda'nın golüyle ilgili karar, sinirleri en çok kızıştıran karar oldu." ifadeleri kullanıldı.

"VAR HİÇBİR ZAMAN BİZE FAYDA SAĞLAMADI"

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso maçın ardından, "VAR'ı nasıl kullanacağımız konusunda gelişmeliyiz. Bana o kadar ciddi olmadığını söylediler ama görüntüyü tam göremedim. Bunun gibi tartışmalı kararlar bizim lehimize hiçbir zaman olmadı. VAR adaleti sağlamak için var ama hiçbir zaman bize fayda sağlamadı." açıklamasında bulundu.

"VAR'A RAĞMEN GERİ DÖNDÜ"

Marca'daki maç haberi içinse, "Madrid, VAR'a rağmen geri döndü" başlığı kullanıldı.

"MAÇA HAKEM PERFORMANSI DAMGA VURDU"

Mundo Deportivo'daki haberde ise konuyla ilgili, "Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı yendiği maça hakem performansı damga vurdu. Real Madrid adına 3 gol iptal edildi." ifadeleri yer aldı.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)