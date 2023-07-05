Arda Güler'in Real Madrid tercihi İspanya'da manşetlerde Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Arda Güler'in Barcelona'nın teklifini kabul etmesi beklenirken son anda Real Madrid'i seçtiğini Ensonhaber.com Özel Haberi olarak duyurmuştuk. İspanyol basını da oyuncunun bu tercihini manşetine taşıdı.

Arda Güler'in Barcelona'ya imza atması beklenirken son anda Real Madrid'i seçmesi, İspanyol basınında manşetlere çıktı.

İşte başarılı futbolcunun kararının İspanyol spor basınına yansımaları...

ÖZEL HABER Arda Güler Real Madrid yolunda Haberin Detayları

Marca

Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor.

AS

Oyuncu, Beyaz formayı giymek için Barça, Sevilla ve Milan'ı reddetti. Fikir, bu yaz gelmesi yönünde ancak kiralık transferi de göz ardı edilmiyor.

Sport

Florentino Perez, öğleden sonra Türk oyuncu için Barça'nın teklifinden çok daha yüksek bir teklif sundu ve transferde öne geçti. Arda'nın Barcelona'ya gitmesini engellemek için çıldıran Real Madrid, bugün Arda ve Fenerbahçe'nin 'evet' demesini umuyor.

Mundo Deportivo