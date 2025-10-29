Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk kupaya veda etti

- Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'e 2-1 yenildi.
- Dinamo Kiev'in gollerini Andriy Yarmolenko ve Eduardo Guerrero attı.
- Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'ndan elendi.
Ukrayna Kupası son 16 turunda Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk'i ağırladı.
Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Dinamo Kiev'e çeyrek finali getiren golleri Andriy Yarmolenko ve Eduardo Guerrero attı.
Shakhtar Donetsk'in tek sayısını Luca Meirelles'ten geldi.
KUPAYA ERKEN VEDA
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, bu sonuçla birlikte Ukrayna Kupası'na veda etti.