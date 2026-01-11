Matteo Guendouzi'nin performansı dış basında gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe’nin kısa bir süre önce İtalyan ekibi Lazio’dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk maçında gol attı.

Galatasaray karşısında maça ilk 11’de başlayan Guendouzi, 28’inci dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu, maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Fransız orta sahanın bu performansı, Avrupa basınında geniş yer buldu.

"RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

SPORTSMEDIASET:

Guendouzi Fenerbahçe'de rüya gibi bir başlangıç yaptı. Galatasaray'a karşı gol ve bir kupa. Guendouzi, Lazio'yla oynadığı son maçtan üç gün sonra, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yendiği Türkiye Süper Kupası maçında ilk golü attı.

"TÜRKİYE'DE ANINDA PARLADI"

LA GAZETTA DELLA SPORT:

Guendouzi, Türkiye’de anında parladı. Derbideki golü muhteşemdi.

"FENERBAHÇE TARAFTARINA KENDİNİ BÖYLE TANITTI"

CORRIERE DELLA SPORT:

Ceza sahası kenarından gelen sert bir şut ve durdurulamaz bir top. Matteo Guendouzi, Fenerbahçe taraftarlarına kendini böyle tanıttı. Eski Lazio orta saha oyuncusu, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında 28. dakikada attığı güzel golle maçın kilidini açtı.

"DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ"

SKY SPORTS:

Matteo Guendouzi, Türkiye'deki ilk maçında dikkatleri üzerine çekti. Bu hafta Fenerbahçe'ye transfer olan Lazio'nun eski oyuncusu, Galatasaray'a karşı oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan derbide ilk maçına çıktı. İlk 11'de başlayan Guendouzi, açılış golünü attı ve kupayı kaldırdı.

"GUENDOUZI'NİN ÇILGIN HAFTASI"

L'EQUIPE: