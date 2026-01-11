Gebze Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yendi

- Gebze Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
- Maç Gebze Spor Salonu'nda oynandı ve 134 dakika sürdü.
- Karşılaşmada setler 25-20, 21-25, 20-25, 25-23, 15-8 şeklinde sonuçlandı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında, Gebze Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Gebze Belediyespor, 3-2'lik skorla kazandı.
134 DAKİKA OYNANDI
Salon: Gebze
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Furkan Aydın, Kadir Gürkan Uz, Taner Kabakçı)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Dirlic, Hasan Sıkar, Emir Kaan Öztürk, Corre, Mestre (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Enis Ali Ay, Burhan Zorluer, Vidal, Kadir Bircan, Oğuzhan Doğruluk)
Setler: 25-20, 21-25, 20-25, 25-23, 15-8
Süre: 134 dakika (28, 28, 30, 32, 16)