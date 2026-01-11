Abone ol: Google News

Gebze Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 17:01
Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında, Gebze Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Gebze Belediyespor, 3-2'lik skorla kazandı.

134 DAKİKA OYNANDI

Salon: Gebze

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Serap Kuka

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Furkan Aydın, Kadir Gürkan Uz, Taner Kabakçı)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Dirlic, Hasan Sıkar, Emir Kaan Öztürk, Corre, Mestre (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Enis Ali Ay, Burhan Zorluer, Vidal, Kadir Bircan, Oğuzhan Doğruluk)

Setler: 25-20, 21-25, 20-25, 25-23, 15-8

Süre: 134 dakika (28, 28, 30, 32, 16)

