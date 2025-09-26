Arne Slot duyurdu! Diogo Jota'nın tüm ücreti ailesine ödendi

Liverpool, geçtiğimiz aylarda oyuncusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından takdire şayan bir harekete imza attı.

Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Diogo Jota ve kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Alev alan araçta sıkışarak yaşamını yitiren 28 yaşındaki futbolcunun yası hala tutulurken, kulübü Liverpool, Jota'nın ailesine bir jest yaptı.

TÜM HAKLARI, AİLESİNE ÖDENDİ

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, kulübün Jota'nın ailesine oyuncunun kontratını yer alan tutar kadar ödeme yaptığını açıkladı.

Slot, şunları söyledi:

Diogo Jota'nın vefatının ardından sözleşmesinde bulunan hak edişlerin tamamı kulüp tarafından ailesine ödendi.

NELER OLMUŞTU?

Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirmişti.

Ölümünden iki hafta önce evlenen Jota ile Portekiz 2. Lig ekiplerinden Penafiel'de forma giyen 26 yaşındaki kardeşi Andre Silva, seyahat ettikleri aracın yoldan çıkıp yanması sonucunda hayatlarını kaybetmişti.

Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evliliğinin ardından röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.