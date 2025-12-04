Abone ol: Google News

Arsenal, Brentford'u iki golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, sahasında Brentford'u 2-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 09:48
  • Arsenal, Premier Lig 14. haftasında Brentford'u 2-0 yendi.
  • Mikel Merino ve Bukayo Saka maçta gol atan isimler oldu.
  • Arsenal, 33 puanla liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 14. hafta mücadelesinde Arsenal ile Brentford karşı karşıya geldi.

Emirates Stadı'nda Brentford'u ağırlayan Arsenal, 11. dakikada Mikel Merino ve 90+1. dakikada Bukayo Saka'nın attığı gollerle galip geldi.

ARSENAL, 5 PUAN ÖNDE LİDER

Bu sonuçla puanını 33 yapan Arsenal, en yakın rakibi Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Brentford ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

