Arsenal, Brentford'u iki golle geçti

- Arsenal, Premier Lig 14. haftasında Brentford'u 2-0 yendi.
- Mikel Merino ve Bukayo Saka maçta gol atan isimler oldu.
- Arsenal, 33 puanla liderliğini sürdürdü.
İngiltere Premier Lig'in 14. hafta mücadelesinde Arsenal ile Brentford karşı karşıya geldi.
Emirates Stadı'nda Brentford'u ağırlayan Arsenal, 11. dakikada Mikel Merino ve 90+1. dakikada Bukayo Saka'nın attığı gollerle galip geldi.
ARSENAL, 5 PUAN ÖNDE LİDER
Bu sonuçla puanını 33 yapan Arsenal, en yakın rakibi Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Brentford ise 19 puanla 13. sırada kaldı.