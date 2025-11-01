Abone ol: Google News

Arsenal, Burnley karşısında sürprize izin vermedi

Arsenal, Premier Lig'in 10. haftasında deplasmanda Burnley'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 21:05
Arsenal, Burnley karşısında sürprize izin vermedi
  • Arsenal, Premier Lig'in 10. haftasında deplasmanda Burnley'i 2-0 yendi.
  • Goller, 14. dakikada Viktor Gyökeres ve 35. dakikada Declan Rice'tan geldi.
  • Arsenal, 25 puanla liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta maçında lider Arsenal, Burnley deplasmanına konuk oldu. Arsenal maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Viktor Gyökeres ve 35. dakikada Declan Rice kaydetti.

Deplasmanda bu sezon ilk 5 golünü kornerden atan Arsenal, Declan Rice akan oyunda attığı gol sonrası bu seriyi noktaladı.

ARSENAL, LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜ

Bu galibiyetin ardından Arsenal 25 puanla liderliğini sürdürdü. Burnley 10 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Sunderland'a konuk olacak. Burnley, West Ham'a konuk olacak.

Eshspor Haberleri