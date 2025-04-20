Arsenal, Ipswich Town karşısında sürprize izin vermedi

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İngiltere Premier Lig'in 33. hafta mücadelesinde Arsenal ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.

Portman Road'da oynanan maçı konuk takım Arsenal, 4-0'lık skorla kazandı.

ARSENAL, 4 GOLLE KAZANDI

Konuk ekip Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 69. dakikalarda Leandro Trossard, 28. dakikada Gabriel Martinelli ve 88. dakikada Ethan Nwaneri attı.

IPSWICH TOWN, 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekip Ipswich Town, Leif Davis'in 32. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

ARSENAL, İKİ HAFTA SONRA KAZANDI

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde iki hafta sonra kazandı ve 66 puana yükseldi. Ipswich Town, 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Ipswich Town, Newcastle United deplasmanına gidecek.