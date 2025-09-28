Abone ol: Google News

Arsenal, Newcastle United'ı iki golle yıktı

Arsenal, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Newcastle United'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

28.09.2025
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Newcastler United sahasında Arsenal'i ağırladı.

St. James' Park'ta oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

NEWCASTLE ÖNE GEÇTİ

Newcastle United, Nick Woltemade'nin 34. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

ARSENAL GERİ DÖNDÜ

Arsenal'de 84. dakikada Mikel Merino maça eşitliği getirdi.

Maç tam bitti derken Arsenal'de Gabriel sahneye çıktı attığı gol ile takımına 2-1 kazandırdı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Arsenal bu galibiyetle puanını 13'e çıkarırken, Newcastle United 6 puanda kaldı.

Ligin sonraki haftasında Newcastle United sahasında Nottingham Forest'i ağırlayacak. Arsenal ise West Ham United'i konuk edecek.

