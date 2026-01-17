Arsenal, Nottingham Forest engelini aşamadı

- Arsenal, Nottingham Forest ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
- Bu sonuçla Arsenal, liderliğini sürdürdü ama Manchester City ile puan farkını açamadı.
- Bir sonraki hafta Arsenal, Manchester United ile karşılaşacak.
İngiltere Premier Lig'in lideri Arsenal, 22. haftada Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu.
City Ground'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
ARSENAL FIRSAT TEPTİ
Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin kaybettiği haftada puan farkını daha da yükseltme fırsatını kullanamadı.
Arsenal, bu beraberlikle 50 puana yükseldi.
Mikel Arteta'nın ekibinin en yakın takipçisi Manchester City'nin 43 puanı bulunuyor. Nottingham Forest, Arsenal beraberliğiyle 22 puana yükseldi.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
Nottingham Forest, Brentford deplasmanına gidecek.