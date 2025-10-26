Arsenal'a Crystal Palace karşısında tek gol yetti

- Arsenal, Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.
- Maçın golünü 39. dakikada Eberechi Eze attı.
- Arsenal puanını 22'ye yükseltti.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal, Crystal Palace'ı konuk etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Arsenal'a galibiyeti getiren golü, 39. dakikada Eberechi Eze kaydetti.
ARSENAL'DEN SERİ
Bu sonuçla birlikte üst üste 5. maçını kazanan lider Arsenal, puanını 22'ye yükseltti. Crystal Palace ise 13 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Burnley ile karşı karşıya gelecek. Crystal Palace ise Brentford'u ağırlayacak.