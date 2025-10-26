Abone ol: Google News

Arsenal'a Crystal Palace karşısında tek gol yetti

Arsenal, Premier Lig'in 9. haftasında evinde Crystal Palace'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 19:36
  • Arsenal, Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.
  • Maçın golünü 39. dakikada Eberechi Eze attı.
  • Arsenal puanını 22'ye yükseltti.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal, Crystal Palace'ı konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Arsenal'a galibiyeti getiren golü, 39. dakikada Eberechi Eze kaydetti.

ARSENAL'DEN SERİ

Bu sonuçla birlikte üst üste 5. maçını kazanan lider Arsenal, puanını 22'ye yükseltti. Crystal Palace ise 13 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Burnley ile karşı karşıya gelecek. Crystal Palace ise Brentford'u ağırlayacak.

