Aston Villa, Arsenal'i devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Aston Villa'ya konuk oldu.

Aston Villa'da sol kanattan gelişen atağın akabinde topu takip eden Matty Cash, dar açıdan bulduğu şut ile topu ağlarla buluşturup ev sahibini 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha fazla gol olmadı ve devre arasına 1-0 Aston Villa üstünlüğüyle gidildi.

KAZANAN ASTON VILLA

Arsenal'in orta alandaki baskısı sonucu gelişen atakta Leandro Trossard, sağ ayağıyla yakın köşeye topu gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin son dakikalarında Kamara'nın verdiği topla buluşan Emiliano Buendia, topu ağlara gönderdi ve Aston Villa 90+5'de 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın geri kalanında daha fazla gol sesi çıkmadı ve maç 2-1 Aston Villa galibiyeti ile sonuçlandı.

ARSENAL'İN 11 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Premier Lig'de çıktığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Arteta'nın öğrencileri, Aston Villa deplasmanına kaybederek uzun bir mağlup olmama serisini kaybetmiş oldu.

Premier Lig'de 9. galibiyetini alan Aston Villa, puanını 30'a yükselterek maç fazlalığıyla ligde 2. sırada yer aldı.

Ligde son 11 maçtır kaybetmeyen Londra ekibi Arsenal, ligdeki 2. mağlubiyetini aldı ve 33 puanla liderliğini koruyor.

Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, evinde Wolverhampton'ı ağırlayacak.

Aston Villa ise West Ham deplasmanına konuk olacak.