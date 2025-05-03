Atletico Madrid, Alaves deplasmanında iki puan bıraktı

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İspanya LaLiga'nın 34. haftasında mücadelesinde Alaves ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, 67 puanla 3. sırada konumlandı. 35 puana ulaşan Alaves ise 16. sıraya yükseldi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde bir sonraki hafta Atletico Madrid, Real Sociedad'ı konuk edecek. Alaves ise deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.