Atletico Madrid, David Hancko'yu kadrosuna kattı

İspanya'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid, Feyenoord forması giyen Slovak savunmacı David Hancko'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoperin transferi konusunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

30 MİLYON EURO BONSERVİS

İspanyol basını, transferin yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiğini yazdı.

HANCKO'NUN FUTBOL KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Zilina'da başlayan Hancko, ardından Fiorentina ve Sparta Prag formalarını giydi. 2022 yılında Feyenoord’a transfer olan deneyimli futbolcu, Hollanda ekibiyle çıktığı 140 maçta 15 kez ağları sarstı.

Hancko, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Fenerbahçe’ye rakip olan Feyenoord’dan ayrılarak kariyerine La Liga’da devam edecek.