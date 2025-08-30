Abone ol: Google News

Atletico Madrid, Deportivo Alaves engelini aşamadı

Atletico Madrid, LaLiga'nın 2. haftasında deplasmanda Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 30.08.2025 21:14
İspanya LaLiga'nın 2. hafta maçında Atletico Madrid, Deportivo Alaves'e konuk oldu.

Mendizorroza Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Mücadelenin ilk golünü Atletico Madrid adına 7. dakikada Giuliano Simeone kaydetti. Alaves, 14. dakikada Carlos Vicente'nin penaltı golüyle skora dengeyi getirdi.

ATLETICO YİNE KAZANAMADI

Bu sonucun ardından Atletico Madrid'in ligdeki puanı 2'ye yükseldi. Alaves ise puanını 4'e çıkardı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Atletico Madrid, Villarreal'i ağırlayacak. Alaves, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.

