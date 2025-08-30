Atletico Madrid, Deportivo Alaves engelini aşamadı

İspanya LaLiga'nın 2. hafta maçında Atletico Madrid, Deportivo Alaves'e konuk oldu.
Mendizorroza Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
KAZANAN ÇIKMADI
Mücadelenin ilk golünü Atletico Madrid adına 7. dakikada Giuliano Simeone kaydetti. Alaves, 14. dakikada Carlos Vicente'nin penaltı golüyle skora dengeyi getirdi.
ATLETICO YİNE KAZANAMADI
Bu sonucun ardından Atletico Madrid'in ligdeki puanı 2'ye yükseldi. Alaves ise puanını 4'e çıkardı.
İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Atletico Madrid, Villarreal'i ağırlayacak. Alaves, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.