Atletico Madrid, Rayo Vallecano'ya 3 attı

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İspanya LaLiga'nın 33. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Estadio Metropolitano'da oynanan müsabakayı, ev sahibi takım Atletico Madrid 3-0'lık skorla kazandı.

3 GOLLE GELEN GALİBİYET

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Alexander Sörloth, 45. dakikada Conor Gallagher ve 77. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

ATLETICO MADRID PUANINI 66 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 66 puana yükselirken Rayo Vallecano ise 41 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Atletico Madrid, deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Rayo Vallecano ise Getafe'yi konuk edecek.