Atletico Madrid'e Getafe karşısında tek gol yetti

İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Getafe, Atletico Madrid'i konuk etti.
Coliseum'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 1-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 82. dakikada Domingos Dduarte (KK.) attı.
ATLETICO, PUANINI 28 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 28 puana ulaşırken Getafe ise 17 puanda kaldı.
Atletico Madrid, ligde haftaya Real Ovideo'yu konuk edecek. Getafe ise Elche'yi ağırlayacak.