Atletico Madrid'e Mallorca çelmesi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Atletico Madrid, İspanya LaLiga'nın 5. haftasında Mallorca'ya konuk oldu.

Campo de futbol Son Moix'de oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Atletico Madrid'in tek golünü 79. dakikada Conor Gallagher kaydetti. Julian Alvarez, 14. dakikada penaltı kaçırdı.

Mallorca'ya beraberliği getiren golü 85. dakikada Vedat Muriqi attı.

SÖRLOTH KIRMIZI GÖRDÜ

Kırmızı-beyazlılarda 62. dakikada oyuna dahil olan Alexander Sörloth, mücadelenin 72. dakikasında kırmızı kart gördü.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Bu sonuçla birlikte puanını 6'e yükselten Atletico Madrid, 12. sıraya yükseldi. Ev sahibi Mallorca ise 2 puana çıktı ve 19. sırada kaldı.

Mallorca gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olurken, Madrid temsilcisi Rayo Vallecano'yu evinde ağırlayacak.