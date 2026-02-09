Avrupa'nın 5 büyük liginde liderler haftayı galibiyetle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara hafta sonu devam edildi.

Premier Lig'de Arsenal, LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

HAFTANIN MAÇLARINI MANCHESTER TAKIMLARI KAZANDI

Premier Lig'de 25. haftanın en önemli maçında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Liverpool'u Bernardo Silva ve Erling Haaland'ın (penaltı) golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin tek golünü atan Dominik Szoboszlai, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Teknik direktör Michael Carrick ile çıkışını sürdüren Manchester United, sahasında ağırladığı Tottenham Hotspur'u Bryan Mbeumo ve Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Manchester United, üst üste 4. galibiyetini elde ederken, Tottenham Hotspur'un ligdeki galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

Lider Arsenal, sahasında Sunderland'i Martin Zubimendi ve Viktor Gyökeres'in (2) golleriyle 3-0 mağlup etti.

Chelsea'nin son sıradaki Wolverhampton'ı 3-1 yendiği haftada, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Nottingham Forest, deplasmanda Leeds United'a 3-1 kaybetti.

Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Brighton Hove Albion, evinde Crystal Palace'a 1-0 yenildi.

Ligin 25. haftasında 56 puana sahip Arsenal, liderliğini sürdürdü. Manchester City 50 ve Aston Villa 47 puanla Arsenal'ı izledi.

BARCELONA 3 GOLLE GALİP GELDİ

LaLiga'da lider Barcelona, sahasında Mallorca'yı Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Marc Bernal'in golleriyle 3-0 yendi.

En yakın takipçisi Real Madrid, ikinci yarıda Alvaro Fernandez ve Kylian Mbappe'nin attığı gollerle Valencia deplasmanında 2-0 kazandı. Konuk takımda Arda Güler, 82 dakika görev aldı.

Atletico Madrid ise sahasında Real Betis'e 1-0 yenildi.

Ligde 23 hafta sonunda 58 puanı bulunan Barcelona, zirvede yer aldı. Real Madrid 57 ve Atletico Madrid 45 puanla Barcelona'yı takip etti.

INTER, GALİBİYET SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI

Serie A'nın zirvesindeki Inter, deplasmanda karşılaştığı Sassuolo’yu Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Manuel Akanji ve Luis Henrique'nin golleriyle 5-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Milan, Bologna deplasmanında 3 puana 3 golle uzanırken, 10 kişi kalan Napoli de Rasmus Hojlund'un uzatma dakikalarında attığı golle Genoa'yı 3-2 mağlup etti.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, 2-0 geriye düştüğü maçta Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

Emirhan İlkhan ise takımı Torino'nun Fiorentina ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 59 dakika görev yaptı.

Ligin 24. haftasında Inter, 58 puanla zirvedeki yerini korudu. Bir maçı eksik Milan 50, Napoli 49, Juventus 46 puanla Inter'i izledi.

LUIS DIAZ "HAT-TRICK" YAPTI, BAYERN FARKLI KAZANDI

Bundesliga'da iki haftadır kazanamayan lider Bayern Münih, sahasında Hoffenheim'ı 5-1 mağlup etti. Luis Diaz'ın "hat-trick" yaptığı maçta Bavyera ekibinin diğer gollerini Harry Kane attı. Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund, Julian Brandt ve Serhou Guirassy'nin golleriyle Wolfsburg'u 2-1 yendi. Dortmund temsilcisinde Salih Özcan, 89. dakikada oyuna dahil oldu.

Leipzig, deplasmanda Köln'ü 2-1 yendi. Ev sahibi takımda Cenk Özkacar, 90 dakika görev aldı.

Bayern Münih, 21 haftası geride kalan ligde 54 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 48, Hoffenheim 42, Leipzig ve Stuttgart 39 puan topladı.

PSG'DEN ART ARDA 7. GALİBİYET

Ligue 1'de PSG, sahasında ağırladığı Olimpik Marsilya'yı Ousmane Dembele (2), Facundo Medina (kendi kalesine), Khvicha Kvaratskhelia ve Kang-in Lee'nin golleriyle 5-0 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Zirve takipçilerinden Lens, sahasında Rennes'i 3-1, Lyon ise 9 kişi kalmasına rağmen Nantes'ı 1-0 mağlup etti.

Lille'in deplasmanda Metz ile 0-0 berabere kaldığı maçta Berke Özer, konuk takımın kalesini korudu.

Ligin 21. haftasında PSG, 51 puanla zirvedeki yerini korudu. Lens 49, Lyon 42 puanla PSG'nin ardından sıralandı.