Barcelona, Girona karşısında sürprize izin vermedi

- Barcelona, LaLiga'nın 9. haftasında Girona'yı 2-1 yendi.
- Golleri Pedri ve Ronald Araujo attı, Girona'nın golünü Axel Witsel kaydetti.
- Barcelona 22 puana ulaştı, sonraki maçında Real Madrid ile karşılaşacak.
İspanya LaLiga'nın 9. hafta maçında Barcelona sahasında Girona'yı ağırladı.
Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Pedri ve 90+3'te Ronald Araujo attı.
Girona'nın tek golü 20. dakikada Axel Witsel'den geldi.
FLICK, KIRMIZI GÖRDÜ
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick 90. dakikada kırmızı kart gördü.
HAFTAYA EL CLASICO VAR
Bu sonuçla birlikte Barcelona 22 puana ulaşırken, Girona 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid ile El Clasico'da kozlarını paylaşacak.
Girona ise sahasında Real Oviedo'yu konuk edecek.