Abone ol: Google News

18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonası biletini kaptı

Türkiye 18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonası elemeleri 1. turunun finalinde karşılaştığı Bulgaristan'ı 3-1 yenerek finallere katılmaya hak kazandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 18:24
18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonası biletini kaptı
  • Türkiye 18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonası finallerine yükseldi.
  • Maç, Sofya'da düzenlenen eleme turnuvasının finalinde oynandı.
  • Ay-yıldızlılar, 1-12 Temmuz'da Letonya ve Litvanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonası elemeleri 1. turunun finalinde Bulgaristan'ı 3-1'lik skorla yendi.

Başkent Sofya'da düzenlenen eleme turnuvasının finalinde ev sahibi Bulgaristan'ın karşısına çıkan ay-yıldızlılar, 25-23, 19-25, 25-21 ve 25-17'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.

KATILIM SAĞLADILAR

Milliler böylece 1-12 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

Eshspor Haberleri