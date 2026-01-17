Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı yendi

- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Altekma'yı 3-2 yendi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Altekma karşı karşıya geldi.
TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.
131 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Enis Ali Ay, Oğuzhan Doğruluk, Vidal, Burhan Zorluer, Kadir Bircan)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)
Setler: 17-25, 25-23, 17-25, 25-22, 15-11
Süre: 131 dakika