Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 18:07
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Altekma'yı 3-2 yendi.
  • Maç, TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı ve 131 dakika sürdü.
  • Ev sahibi takım, galibiyeti 3-2'lik setlerle elde etti.

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Altekma karşı karşıya geldi.

TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.

131 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Enis Ali Ay, Oğuzhan Doğruluk, Vidal, Burhan Zorluer, Kadir Bircan)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)

Setler: 17-25, 25-23, 17-25, 25-22, 15-11

Süre: 131 dakika

