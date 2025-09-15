Abone ol: Google News

Barcelona, Valencia'ya gol oldu yağdı

La Liga'nın 4. haftasında Valencia'yı 6-0 mağlup eden Barcelona, Fermin Lopez, Raphinha ve Lewandowski'nin ikişer golle yıldızlaştığı maçta fırtına gibi esti. Katalan ekibi, 10 puanla zirve takibini sürdürdü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 04:36
Barcelona, Valencia'ya gol oldu yağdı

La Liga'nın 4. haftasında Barcelona sahasında Valencia'yı ağırladı.

BARCELONA, VALENCİA’YI 6 GOLLE GEÇTİ

Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

Barcelona, Fermin Lopez'in 29 ve 56. dakikalarda, Raphinha'nın 53 ve 66. dakikalarda, Robert Lewandowski'nin 76 ve 86. dakikalarda bulduğu ikişer gol ile Valencia engelini zorlanmadan geçti.

Bu galibiyetle birlikte yenilgisi Barcelona 10 puan ile Real Madrid'in hemen ardından ikinci sırada yer aldı. Valencia ise haftayı 4 puanla 14. sırada tamamladı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona evinde Getafe'yi ağırlayacak, Valencia da Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

Eshspor Haberleri