Barcelona, YouTube'da abone sayısıyla FIFA ve NBA'i de geride bıraktı

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'nın YouTube kanalı, 23,8 milyon aboneyle spor kulüpleri arasında zirvede yer alırken, FIFA ve NBA’i de geride bıraktı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Barcelona, dijital liderliğini güçlendirmeye devam ediyor ve tarihi bir dönüm noktasına ulaştı; YouTube’da 23,8 milyon abone. Bu rakam, kulübün bu platformda dünyanın bir numaralı spor kulübü hesabı konumunu pekiştirdi ve FIFA’yı (23,6 milyon) ile NBA’i (23,3 milyon) de geride bıraktı.

OCAK AYINDA 20 MİLYONU AŞMIŞTI

Geçen ocak ayında, Barcelona'nın 20 milyon aboneyi aşan ilk spor kulübü olduğun hatırlatılan açıklamada, diğer önde gelen spor kulübü ve kuruluşu hesaplarıyla karşılaştırıldığında Real Madrid'in 18,1 milyon, LaLiga'nın 13,1 milyon, Liverpool'un ise 11,7 milyon abonesi bulunduğu kaydedildi.

ABD merkezli YouTube şirketinin sosyal medya platformunda, UEFA'nın kanalının ise 5,9 milyon abonesi bulunuyor.

TÜRKİYE'DE ZİRVE GALATASARAY'IN

Türk kulüplerinin güncel YouTube abone sayılarına bakıldığında ise Galatasaray'ın 3,6 milyon, Fenerbahçe'nin 2,9 milyon, Beşiktaş'ın 1,6 milyon ve Trabzonspor'un ise 345 bin abone sayısı bulunuyor.