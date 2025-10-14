Abone ol: Google News

Barcelona'ya Lewandowski'den kötü haber

Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin sol uyluğunda yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun 26 Ekim'deki Real Madrid derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

Yayınlama Tarihi: 14.10.2025 16:42
İspanyol ekibi Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lewandowski'nin "sol uyluk biceps femoris" kasında yırtık meydana geldiği duyuruldu. İyileşme süresinin sakatlığın seyrine bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

REAL MADRİD'E KARŞI OYNAMASI BEKLENMİYOR 

Bir süre takımdan uzak kalacak tecrübeli futbolcunun 26 Ekim'de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico" maçında forma giymesi beklenmiyor.

Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 gol kaydetti.

