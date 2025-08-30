Bayer Leverksen, Werder Bremen ile berabere kaldı

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda Werder Bremen'e konuk oldu.

Karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.

6 GOL VAR KAZANAN YOK

Mücadeleye hızlı başlayan Leverkusen, 5. dakikada Patrik Schick'in golüyle 1-0 öne geçti. 35. dakikada yeni transfer Malick Tilmann farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

İlk yarının sonlarına doğru, 44. dakikada penaltı kazanan Werder Bremen, Romano Schmid'in penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi.

İkinci yarıda ev sahibi ekipte Niklas Stark, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Leverkusen adına 64. dakikada yeniden sahneye çıkan Patrik Schick, penaltıdan farkı tekrar 2'ye çıkardı.

Bremen ise 76. dakikada Isaac Schmidt'in golüyle farkı yeniden 1'e indirdi.

Maçta son sözü 90+4. dakikada Bremen adına Karim Coulibaly söyledi ve mücadele 3-3 sona erdi.

İLK PUANLARI ALDILAR

Bu sonuçla birlikte her iki ekip de ligdeki ilk puanını elde etti.

Ligde gelecek hafta Leverkusen, Frankfurt'u konuk edecek. Bremen ise Mönchengladbach deplasmanında olacak.