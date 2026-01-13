Aleksandar Stanojevic: Hak edilmiş bir sonuç

- Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
- Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, maçın hak edilmiş bir sonuç olduğunu belirtti.
- Stanojevic, her iki takımın da şanslar bulduğunu ifade etti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
"HAK EDİLMİŞ BİR SONUÇ"
Stanojevic, "İyi bir maçtı aslında. Çok şans yakaladığımızı düşünüyorum. Hatta belki de 1-2 fazla gol atabilirdik. Ama olmadı. Alanya da şanslar buldu. Bence maçın sonucu beraberlik. Hak edilmiş bir sonuç" dedi.