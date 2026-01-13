Abone ol: Google News

Aleksandar Stanojevic: Hak edilmiş bir sonuç

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmalarının hak edilmiş bir sonuç olduğunu söyledi.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 18:07
  • Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
  • Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, maçın hak edilmiş bir sonuç olduğunu belirtti.
  • Stanojevic, her iki takımın da şanslar bulduğunu ifade etti.

Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"HAK EDİLMİŞ BİR SONUÇ"

Stanojevic, "İyi bir maçtı aslında. Çok şans yakaladığımızı düşünüyorum. Hatta belki de 1-2 fazla gol atabilirdik. Ama olmadı. Alanya da şanslar buldu. Bence maçın sonucu beraberlik. Hak edilmiş bir sonuç" dedi.

