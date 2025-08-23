Abone ol: Google News

Bayer Leverkusen, Hoffenheim'a kaybetti

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ilk haftasında evinde Hoffenheim'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 19:19
Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Bayer Leverkusen ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.

Bay Arena'da oynanan müsabakada Leverkusen, öne geçtiği maçı 2-1'lik skorla kaybetti.

KAZANAN HOFFENHEIM

Mücadelenin 6. dakikasında Leverkusen, yeni transferi Jarell Quansah ile 1-0 öne geçti.

Hoffenheim, 25. dakikada Fisnik Asllani ile maça dengeyi getirdi. İlk devre 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hoffenheim, Tim Lemperle 52. dakikada 2-1 öne geçti ve zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

ERIK TEN HAG, KÖTÜ BAŞLADI

Leverkusen'in başındaki ilk lig maçına çıkan Eric ten Hag, sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ligde gelecek hafta Leverkusen, Werder Bremen'e konuk olacak. Hoffenheim, Frankfurt'u konuk edecek.

