Bayer Leverkusen, St. Pauli'ye 4 attı

- Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 22. haftasında St. Pauli'yi 4-0 mağlup etti.
- Leverkusen'in gollerini Quansah, Schick, Tapsoba ve Poku attı.
- Leverkusen 39 puana çıkarak üst sıralara yükselirken, St. Pauli düşme hattında kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bayer Leverkusen ile St. Pauli karşı karşıya geldi.
BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leverkusen, 4-0'lık skorla kazandı.
Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri; 13. dakikada Jarell Quansah, 14. dakikada Patrick Schick, 52. dakikada Edmond Tapsoba ve 78. dakikada Ernest Poku kaydetti.
LİGDEKİ DURUM
Son 4 maçta 10 puan toplayan Leverkusen, puanını 39'a yükseltti. St. Pauli ise 17 puanla küme düşme hattında kaldı.
Leverkusen, gelecek hafta Union Berlin deplasmanına gidecek. St. Pauli ise Werder Bremen ile karşılaşacak.