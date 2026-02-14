Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe'nin golü öncesi el itirazı!

- Trabzonspor futbolcuları, Fenerbahçe'nin attığı ilk gol öncesinde el itirazında bulundu.
- Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonrası golü onayladı.
- Fenerbahçe, skoru 15. dakikada Talisca ile 1-1 yaptı.
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir an yaşandı.
TRABZONSPOR'DAN İTİRAZ
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 15. dakikada skoru Anderson Talisca ile 1-1'e getirdi.
Trabzonspor cephesi gol öncesi asisti yapan İsmail Yüksek'in topu elle kontrol ettiği yönünde itirazda bulundu.
GOL KARARI DEĞİŞMEDİ
Hakem Halil Umut Meler, itirazlar sırasında kulaklığını göstererek VAR'ın incelemede bulunduğunu işaret etti.
VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, yaklaşık 2 dakika süren incelemenin ardından gol kararını onayladı ve hakem Halil Umut Meler, santrayı gösterdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)