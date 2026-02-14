Trabzonspor - Fenerbahçe maçını başkanlar birlikte izledi

- Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki derbi, Süper Lig'in 22. haftasında oynandı.
- Maç, Akyazı Stadyumu'nda dolu tribünler önünde gerçekleşti.
- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Trabzonspor ve Fenerbahçe başkanları maçı birlikte izledi.
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanan dev müsabakada tribünler doldu.
Derbide sahadaki mücadele kadar tribündeki görüntü de dikkat çekti.
BAŞKANLAR BİR ARADA
Kritik karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran birlikte takip ediyor.