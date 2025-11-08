Bayer Leverkusen'den Heidenheim'a yarım düzine gol

- Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 10. haftasında Heidenheim'ı 6-0 yendi.
- Maçta Leverkusen'in gollerini Schick, Hofmann, Poku ve Maza kaydetti.
- Leverkusen 20 puana yükselirken, Heidenheim 5 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 10. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Heidenheim karşı karşıya geldi.
BayArena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Bayer Leverkusen, 6-0'lık skorla kazandı.
LEVERKUSEN, FARK ATTI
Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri, 2 ve 22'de Patrik Schick, 16'da Jonas Hofmann, 27'de Ernest Poku ve 45+1 ile 53. dakikalarda Ibrahim Maza attı.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, puanını 20 yaptı. Heidenheim, 5 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Milli aranın ardından Leverkusen, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Heidenheim, Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.