Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u da devirdi

Almanya Ligi'nde 6. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Bayern Münih oldu.

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, sezona 6'da 6 ile başladı.

ÜÇ GOLLE KAZANDILAR

Bayern Münih'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri 1 ve 84. dakikada Luis Diaz ve 27. dakikada Harry Kane kaydetti. Luis Diaz, Kane'in golünde de asist yaptı.

Öte yandan Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, 65. dakikada oyun kenarına geldi.

BAYERN'DEN 6'DA 6

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih araya 18 puanla lider girdi. Eintracht Frankfurt 9 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde milli ara sonrası Eintracht Frankfurt, Freiburg'a konuk olacak. Bayern Münih, Borussia Dortmund'u ağırlayacak.