Bayern Münih, Hamburg'a 5 attı

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, sahasında Hamburg ile karşı karşıya geldi.

Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BAYERN RAHAT KAZANDI

Bayern Münih, 3. dakikada Serge Gnabry, 9. dakikada Aleksandar Pavlovic, 26. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 29. dakikada Luis Diaz'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Bayern Münih, 62. dakikada Harry Kane ile bir gol daha bularak maçı 5-0 kazandı.

BAYERN, 3'TE 3 YAPTI

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde 9 puana ulaştı. Hamburg, 1 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligin gelecek haftasında Hoffenheim deplasmanına gidecek. Hamburg, sahasında Heidenheim'ı konuk edecek.