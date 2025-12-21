Bayern Münih, Heidenheim karşısında sürprize izin vermedi

- Bayern Münih, Bundesliga'nın 15. haftasında Heidenheim'ı 4-0 yenerek sürprize izin vermedi.
- Golleri Stanisic, Olise, Diaz ve Kane attı; Kane ayrıca ligde en hızlı 100 gol katkısına ulaşan oyuncu oldu.
- Bayern Münih 41 puanla liderliğini sürdürürken, Heidenheim 11 puanda kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih, Heidenheim deplasmanına konuk oldu.
Bayern Münih, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Josip Stanisic, 32. dakikada Michael Olise, 86. dakikada Luis Diaz ve 90+2. dakikada Harry Kane kaydetti.
KANE'DEN 100 GOL KATKISI
Harry Kane, Bundesliga'da 100 gol katkısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu. (78 maçta 81 gol, 19 asist)
LİDER PUANINI 41'E ÇIKARDI
Bayern Münih, bu sonucun ardından 41 puana yükseldi. Heidenheim, 11 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında lider Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Heidenheim, gelecek hafta evinde Köln'ü ağırlayacak.