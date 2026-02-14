Bayern Münih, Werder Bremen karşısında hata yapmadı

- Bayern Münih, Bundesliga'nın 22. haftasında deplasmanda Werder Bremen'i 3-0 yendi.
- Maçta Bayern'in gollerini Harry Kane (2) ve Leon Goretzka attı.
- Bayern, bu galibiyetle puanını 57'ye çıkardı.
Almanya Ligi'nde 22. hafta maçında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Bayern Münih oldu.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 22 (penaltı) ve 25. dakikada Harry Kane, 70. dakikada Leon Goretzka kaydetti.
KANE, 500. GOLÜNÜ ATTI
32 yaşındaki İngiliz golcü Harry Kane kariyerindeki 500. golüne ulaştı ve bunun sevincini yaşadı.
LİGDEKİ DURUM
Bu galibiyetin ardından lider Bayern Münih puanını 57'ye yükseltti. Werder Bremen 19 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Werder Bremen, St. Pauli'ye konuk olacak. Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.