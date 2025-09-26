Bayern Münih, Werder Bremen'i rahat yendi! Harry Kane tarihe geçti

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i ağırladı.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bavyera ekibi, 4-0 kazandı.
KAZANAN BAYERN MUNIH
Karşılaşmanın ilk yarısını Bayern Münih, 22. dakikada Jonathan Tah ve 45. dakikada Harry Kane'nin penaltıdan attığı gol ile önde tamamladı.
İkinci yarının 65. dakikasında Harry Kane ve 87. dakikasında Konrad Laimer farkı 4'e çıkaran golleri attı.
KANE TARİHE GEÇTİ
Kırmızı-beyazlı formayla 104. maçına çıkan Harry Kane, 21. yüzyılda kulübüyle 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.
Kane, Manchester City'de 105 maçta 100 gol atan Erling Haaland ve Real Madrid ile 105 maçta 100 gol kaydeden Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.
KIMMICH, 300. MAÇINA ÇIKTI
Karşılaşmanın 61. dakikasında Leon Goretzka yerine oyuna giren Joshua Kimmich, Bayern Münih formasıyla 300. maçına çıktı.
BAYERN, 5'TE 5 YAPTI
Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükselten Bayern Münih, haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi. Deplasman ekibi Werder Bremen ise 4 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLAR
Bavyera ekibi gelecek hafta Eintrach Frankfurt'a konuk olurken, Werder Bremen evinde St. Pauli'yi ağırlayacak.