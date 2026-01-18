Akkuş Belediyespor, Cizre Belediyespor'u yendi

- Akkuş Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
- Maç, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynandı ve 62 dakika sürdü.
- Setler 19-25, 19-25 ve 18-25 şeklinde sonuçlandı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 15. Haftasında Cizre Belediyespor ile Akkuş Belediyespor karşı karşıya geldi.
Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Akkuş Belediyespor oldu.
62 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: Ramazan Demiröz, Tolgacan Dinçer
Cizre Belediyespor: Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, Ege Can Avcıl, İbrahim Emet, Yılmaz Rohat Atik, Ozan Ataseven (Emre Çevik, Burak Ebren)
Akkuş Belediyespor: Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Ali Eren Öztürk, Umut Durur)
Setler: 19-25, 19-25, 18-25
Süre: 62 dakika (21, 21,20)