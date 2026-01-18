Akkuş Belediyespor, Cizre Belediyespor'u yendi

Abone ol: Google News

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. Haftasında Akkuş Belediyespor, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 15:04
  • Maç, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynandı ve 62 dakika sürdü.
  • Setler 19-25, 19-25 ve 18-25 şeklinde sonuçlandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. Haftasında Cizre Belediyespor ile Akkuş Belediyespor karşı karşıya geldi.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Akkuş Belediyespor oldu.

62 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Ramazan Demiröz, Tolgacan Dinçer

Cizre Belediyespor: Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, Ege Can Avcıl, İbrahim Emet, Yılmaz Rohat Atik, Ozan Ataseven (Emre Çevik, Burak Ebren)

Akkuş Belediyespor: Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Ali Eren Öztürk, Umut Durur)

Setler: 19-25, 19-25, 18-25

Süre: 62 dakika (21, 21,20)

